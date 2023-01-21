الملك سلمان وولي عهده يُعزيان في وفاة الشيخ صادق الأحمر

السبت 21 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، في وفاة فقيد اليمن الكبير، الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر.

وتلقى الشيخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، برقيتي عزاء ومواساة، من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير، في وفاة الفقيد الشيخ صادق.

وحسب موقع "الأحمر نت" فقد عبر الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عن بالغ حزنهما في وفاة الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر رحمه الله.

وجاء في برقتي العزاء، "وإننا إذ نبعث لكم ولأسرتكم كافة بأحر التعازي وصادق والمواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان إنه سميع مجيب إنا لله وإنا إليه راجعون".