الملك سلمان وولي عهده يُعزيان في وفاة الشيخ صادق الأحمر الأرصاد اليمنية:أجواء شديدة البرودة ورياح قوية خلال الساعات القادمة الفريق بن عزيز يتعهد بهزيمة المليشيات عسكرياً ويؤكد :القوة هي من ستصنع السلام مع أدوات ايران تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة تطال مخيمات النازحين في مأرب لماذا ألغت تركيا زيارة لوزير دفاع احد الدول الأوروبية إلى أنقرة؟ واتس آب تنتهك قوانين الخصوصيه وعقوبات بملايبن الدولارات وزير الدفاع يفتتح مبنى الدروع في معهد تأهيل القادة في عدن قرارات وتغييرات جديدة مرتقبة.. تقليص تشكيلة ''المجلس الرئاسي اليمني'' الى ثلاثة فقط و ''العليمي'' رئيسا للحكومة بدلا عن ''معين'' وفاة اثنان ''مختطف وأسير'' تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في صنعاء وعدن
عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، في وفاة فقيد اليمن الكبير، الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر.
وتلقى الشيخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، برقيتي عزاء ومواساة، من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير، في وفاة الفقيد الشيخ صادق.
وحسب موقع "الأحمر نت" فقد عبر الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان عن بالغ حزنهما في وفاة الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر رحمه الله.
وجاء في برقتي العزاء، "وإننا إذ نبعث لكم ولأسرتكم كافة بأحر التعازي وصادق والمواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان إنه سميع مجيب إنا لله وإنا إليه راجعون".