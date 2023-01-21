الأرصاد اليمنية:أجواء شديدة البرودة ورياح قوية خلال الساعات القادمة

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت من أجواء شديدة البرودة ورياح قوية خلال الساعات القادمة في بعض مناطق اليمن.
وقال المركز في نشرته الجوية إن تأثير الكتلة الهوائية الباردة الجافة سيستمر على مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وتوقع المركز أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع، ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 1-4 درجات مئوية مع احتمال تكون الصقيع على بعضها.
كما توقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة في أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات إب، لحج، تعز، أبين، شبوة، هضبة حضرموت وغرب الجوف ومأرب.
وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة وأقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.
وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.5 في ذمار ، 3 في عمران، 3.8 في صنعاء، 6.7 في السدة، 8.3 في سيئون.