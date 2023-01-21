الفريق بن عزيز يتعهد بهزيمة المليشيات عسكرياً ويؤكد :القوة هي من ستصنع السلام مع أدوات ايران

السبت 21 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جدد الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة رئيس العمليات المشتركة، التأكيد بأن تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن بالمفاوضات مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مستحيل، منوهاً إلى أن القوة هي من ستصنع السلام.

وقال بن عزيز، في تدوينة له على تويتر: السلام خيار كل الخيرين. لكن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لا يحب السلام ولن يستطيع التعايش والعيش بسلام أبداً.

ولفت إلى أن "هذا التنظيم المدعوم من رأس الشر إيران لا يحب العيش إلا في الدمار والخراب والدم والظلم والاستبداد والاستعباد".

واختتم رئيس هيئة الأركان تغريدته مؤكداً حتمية النصر للقوى الجمهورية: "ستنتهي مليشيا الحوثي قريباً، بإذن الله، ثم بسواعد الأبطال من الجيش وأحرار اليمن".