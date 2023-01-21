الملك سلمان وولي عهده يُعزيان في وفاة الشيخ صادق الأحمر الأرصاد اليمنية:أجواء شديدة البرودة ورياح قوية خلال الساعات القادمة الفريق بن عزيز يتعهد بهزيمة المليشيات عسكرياً ويؤكد :القوة هي من ستصنع السلام مع أدوات ايران تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة تطال مخيمات النازحين في مأرب لماذا ألغت تركيا زيارة لوزير دفاع احد الدول الأوروبية إلى أنقرة؟ واتس آب تنتهك قوانين الخصوصيه وعقوبات بملايبن الدولارات وزير الدفاع يفتتح مبنى الدروع في معهد تأهيل القادة في عدن قرارات وتغييرات جديدة مرتقبة.. تقليص تشكيلة ''المجلس الرئاسي اليمني'' الى ثلاثة فقط و ''العليمي'' رئيسا للحكومة بدلا عن ''معين'' وفاة اثنان ''مختطف وأسير'' تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في صنعاء وعدن
جدد الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة رئيس العمليات المشتركة، التأكيد بأن تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن بالمفاوضات مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مستحيل، منوهاً إلى أن القوة هي من ستصنع السلام.
وقال بن عزيز، في تدوينة له على تويتر: السلام خيار كل الخيرين. لكن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لا يحب السلام ولن يستطيع التعايش والعيش بسلام أبداً.
ولفت إلى أن "هذا التنظيم المدعوم من رأس الشر إيران لا يحب العيش إلا في الدمار والخراب والدم والظلم والاستبداد والاستعباد".
واختتم رئيس هيئة الأركان تغريدته مؤكداً حتمية النصر للقوى الجمهورية: "ستنتهي مليشيا الحوثي قريباً، بإذن الله، ثم بسواعد الأبطال من الجيش وأحرار اليمن".