لماذا ألغت تركيا زيارة لوزير دفاع احد الدول الأوروبية إلى أنقرة؟

السبت 21 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت تركيا، اليوم السبت، إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى إنقرة وذلك على خلفية تقاعس

السلطات السويدية عن اتخاذ إجراءات ضد استفزازات أنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.

واكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريح نشرته وكالة الانباء التركية (الاناضول)، انه تم إلغاء زيارة نظيره السويدي بال جونسون المقررة إلى أنقرة في 27 يناير الجاري..منتقداً تقاعس السويد عن اتخاذ إجراءات ضد استفزازات أنصار "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، وسماحها بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وقال أكار "من غير المقبول أن تظل السويد متقاعسة ولا تفعل شيئا ضد هؤلاء، كان لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة".

واضاف خلوصي أكار "في هذه المرحلة فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 يناير أهميتها ومعناها، ولذلك ألغيناها"..مشدداً على ضرورة تنفيذ بنود المذكرة الثلاثية الموقعة بمدريد في يونيو الماضي بين تركيا والسويد وفنلندا.

.مشيراً الى ان طلب تركيا الوحيد هو الوفاء بالالتزامات الواردة في المذكرة، ونتوقع من السويد وفنلندا القيام بدورهما وواجباتهما. وأردف: "مع الأسف لم تتخذ السلطات السويدية أي إجراء ضد الاستفزازات الدنيئة والشنيعة بحق تركيا ورئيسها، وزيارة وزير الدفاع السويدي جونسون إلى تركيا في هذه المرحلة ليس لها أهمية ولا معنى، لذلك قمنا بإلغاء الزيارة".