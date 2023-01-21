وزير الدفاع يفتتح مبنى الدروع في معهد تأهيل القادة في عدن

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افتتح وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم مبنى الدروع في معهد تأهيل القادة في العاصمة المؤقتة عدن بعد إعادة تأهيله وتاثيثه.
وطاف وزير الدفاع في أرجاء المبنى الذي يحتوي على قاعات الدراسة والإجتماعات وسكن الضباط، مطلعا على التجهيزات والوسائل التي تم توفيرها لتأهيل الضباط والقادة وتسكينهم خلال فترة الدراسة، مشددا على اهمية التعليم والتأهيل ونقل الخبرات للقادة والضباط بما يعزز صلابة وقوة القوات المسلحة ومنتسبيها.
واستمع وزير الدفاع الى شرح موجز من مدير المعهد العميد الركن علي ردمان لأهم ما تحقق في معهد تأهيل القادة في البنية التحتية والوسائل والاحتياجات الأساسية للدارسين، والتي تهدف الى رفد المؤسسة العسكرية بالكفاءات المؤهلة والمدربة.
كما تفقد الفريق الداعري عدد من المعسكرات في منطقتي صلاح الدين ورأس عباس للإطلاع على الجاهزية العسكرية والقتالية.