اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل (الدولار-السعودي) اليوم السبت-21/1/2023
صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء= 550 بيع= 558
-الريال السعودي
شراء= 145 بيع= 147
عدن
-الدولار الأمريكي
شراء= 1224 بيع= 1236
-الريال السعودي
شراء= 325 بيع = 328