آخر الاخبار

قرارات وتغييرات جديدة مرتقبة.. تقليص تشكيلة ''المجلس الرئاسي اليمني'' الى ثلاثة فقط و ''العليمي'' رئيسا للحكومة بدلا عن ''معين'' وفاة اثنان ''مختطف وأسير'' تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في صنعاء وعدن العالم يحبس أنفاسه.. مجلس علماء الذرة يعلن تحديث ''ساعة يوم القيامة'' ماذا يعني؟ 4 أمور يجب ألا تفعلها أبدا في حالة الطوارئ الطبية! خطوط حمراء صغيرة على الجلد قد تشير إلى مرحلة متقدمة من مرض الكبد الدهني مسؤول سعودي كبير يكشف عن قرار جديد في المملكة بشأن ارتداء الحجاب وعقود الزواج استمرار الاحتجاجات في بيرو.. والمتظاهرون يحرقون مبنى تاريخيا القضاء العسكري بتونس يحكم بسجن 5 برلمانيين سابقين وصفوه بالمجنون..تفاصيل مثيرة كيف استطاع شاب عربي جمع ثروة ضخمة بأميركا

اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في صنعاء وعدن

السبت 21 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 466

أسعار صرف الريال اليمني مقابل (الدولار-السعودي) اليوم السبت-21/1/2023

صنعاء

-الدولار الأمريكي

شراء= 550  بيع= 558

-الريال السعودي

شراء= 145 بيع= 147

عدن 

-الدولار الأمريكي

شراء= 1224 بيع= 1236

-الريال السعودي

شراء= 325 بيع = 328

إقراء أيضاً
قرارات وتغييرات جديدة مرتقبة.. تقليص تشكيلة ''المجلس الرئاسي اليمني'' الى ثلاثة
وفاة اثنان ''مختطف وأسير'' تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية
دفعة من الجثث المجهولة في اليمن تثير شكوكاً حول تصفيات انقلابية للمعتقلين
افتتاح مركز الإصدار الالي بالسفارة اليمنية في تركيا
بعد ان قدم إثنين من ابنائه تحكيما... محافظ شبوة السابق بن عديو ينهي قضية ثأر قبلي
السفير اليمني في طوكيو يجرى مباحثات فى مجلس الشيوخ الياباني
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس