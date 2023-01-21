خطوط حمراء صغيرة على الجلد قد تشير إلى مرحلة متقدمة من مرض الكبد الدهني

السبت 21 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يُعرف مرض الكبد الدهني أيضا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو يشير إلى مجموعة متنوعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد. وغالبا لا تظهر أعراض مرض الكبد الدهني في مراحله المبكرة وقد يكون غير ضار.

ومع ذلك، إذا سُمح له بالتطور فقد يكون قاتلا.

وهذا لأنه إذا تُرك دون علاج يمكن أن يصل إلى المرحلة الأكثر خطورة، والمعروفة باسم تليف

علامات بعضها يظهر على الجلد وتشير إلى مرحلة متقدمة من مرض الكبد الدهني والتليف الكبدي دائم ويحدث بعد سنوات من الالتهاب. ويصبح الكبد متندبا ومتكتلا وذابلا.

وفي النهاية يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد وسرطان الكبد، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وتشرح مؤسسة NHS Inform: "تليف الكبد هو تندب في الكبد ناتج عن تلف الكبد المستمر طويل الأمد.

الأنسجة الندبية تحل محل الأنسجة السليمة في الكبد وتمنع الكبد من العمل بشكل صحيح.

ولا يمكن عكس الضرر الناجم عن تليف الكبد ويمكن أن يصبح في النهاية واسع النطاق بحيث يتوقف الكبد عن العمل.

وهذا ما يسمى بالفشل الكبدي".

وفي البداية، قد لا يؤدي تشمع الكبد إلى ظهور أعراض.

وتقول NHS Inform: "عادة ما تكون هناك أعراض قليلة خلال المراحل المبكرة من تليف الكبد.

وتميل المشاكل الملحوظة إلى التطور مع زيادة تلف الكبد.

وفي المرحلة المبكرة من تليف الكبد، يكون الكبد قادرا على العمل بشكل صحيح على الرغم من تعرضه للتلف.

ومع تقدم الحالة، تميل الأعراض إلى التطور عندما تتأثر وظائف الكبد".

وأحد هذه الأعراض هو وجود "خطوط حمراء صغيرة"، وهي عبارة عن شعيرات دموية، تظهر على الجلد فوق مستوى الخصر. وتشمل الأعراض الأخرى لتليف الكبد ما يلي: