افتتاح مركز الإصدار الالي بالسفارة اليمنية في تركيا

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افتتح وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية اوسان العود اليوم مركز الاصدار الالي للجوازات بمبنى السفارة الجديد في العاصمة أنقرة بحضور سفير اليمن في تركيا محمد طريق وأعضاء البعثة.
واشار الى أهمية هذه الخطوة التي تأتي ضمن توجهات الوزارة لخدمة اليمنيين المقيمين في تركيا والدول المجاورة لها وترتيب اوضاعهم للحصول على جوازات السفر بيسر.
من جهته أشاد السفير طريق بالجهود التي بُذلت وتكللت بإفتتاح المركز لخدمة اليمنين في تركيا والدول المجاورة .