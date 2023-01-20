بعد ان قدم إثنين من ابنائه تحكيما... محافظ شبوة السابق بن عديو ينهي قضية ثأر قبلية عمرها 80 عاما

الجمعة 20 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شهدت محافظة شبوة، صباح اليوم الجمعة، تحكيم قبلي أنهى قضية ثأر قبلية بمديرية حبان منذ أكثر من 80 عاما، خلفت العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.

وتوافدت قبائل محافظة شبوة وقبائل ابين إلى منطقة لخبر لقموش بحبان لحضور الحكم القبلي بين قبيلتي ال عديو وال عوض بن قمر لقموش التي احتكم فيها ال عديو لإخوانهم ال عوض بن قمر وتقديم محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو اثنين من أولاده بيد الشيخ ناصر لدحل القميشي تحكيما لهم فيما تبقى من قتلى عندهم. من

جانبهم حكم ال عوض بن قمر على إخوانهم ال عديو بالعفو والسماح ابتغاء وجه الله وتنفيذا لوصية الشيخ الراحل سالم بن عبدالله بن سالم وتشريفا للشيخ محمد صالح بن عديو وإخوانه ال عديو جميعا.

والقاء بن عديو كلمة للحاضرين عبر الاتصال شكر فيها الحاضرين جميعا واثناء على عفو اخوانهم ال عوض بن قمر لهم معتبرا ذلك الموقف من المواقف النبيلة التي تفتح علاقة اخوية صادقة بينهم وبين اخوانهم ال عديو قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير وحسن الجوار والتعاون على الخير والصلاح واعادة لحمة القبيلة الواحدة والتعايش بسلم وسلام واحترام ووئام وعهد جديد من الاخاء الصافي. مؤكدا أن هذه الخطوة الشجاعة تدل على أصالتهم ونبل أخلاقهم وسمو نفوسهم ومعدنهم الاصيل في اتخاذ هذا القرار الشجاع الذي اغلق باب الصراع والاحتراب بعد صراع امتد قرابة 80 سنة .

وعبر ناشطون وشخصيات اجتماعية وقبلية بشبوة عن فرحتهم بهذا الحدث الكبير والذي اعتبروه يوم تاريخيا بشبوة رافعين الراية البيضاء لآل عوض بن قمر على عفوهم لآل عديو ومشيدين بدور المحافظ السابق بن عديو في تقديم اولاده لآل قمر ليحكموا عليهم بالقصاص أو فيما يرونه مناسبا.