طائرات مسيرة مجهولة تستهدف قاعدة أمريكية

الجمعة 20 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تعرضت قاعدة أمريكية عسكرية في منطقة التنف جنوبي سوريا، إلى استهداف بطائرات مسيرة مجهولة الهوية.

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن 5 طائرات مسيرة استهدفت صباح الجمعة قاعدة للقوات الأمريكية في منطقة التنف.

وأوضحت أن 4 مسيرات تم إصابتها قبل أن تصل القاعدة من قبل قوات التحالف التي تقودها واشنطن، فيما قصفت الخامسة مبنى في القاعدة. وأفادت المصادر بوقوع أضرار في المبنى المستهدف، فيما لم ترد أنباء عن خسائر أخرى.

ولم يعرف بعد هوية المسيرات ولا النقطة التي أقلعت منها، كما لم يصدر بيان من التحالف حول الهجوم، حتى الساعة 11:30 (ت.غ). وتقع منطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق. وسبق وتعرضت قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا عدة مرات إلى هجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لإيران.