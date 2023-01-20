طائرات مسيرة مجهولة تستهدف قاعدة أمريكية السفير اليمني في طوكيو يجرى مباحثات فى مجلس الشيوخ الياباني "مناشدة عاجلة"للحكومة الشرعية من طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية مليشيات الحوثي تقتحم مدرسة شمالي صنعاء وتختطف وكيلها سبب وفاة نجم السوشيال ميديا عزيز الأحمد العراق يتوج بـ "خليجي 25" إثر فوزه على عمان 3 معلومات عن تأشيرة دخول السعودية بالمجان والعمرة خلالها تهديد خطير.. ايران: الممرات البحرية في باب المندب والسويس وهرمز في مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة فتح خطوط جديدة للرحلات الجوية بين اليمن ومصر
تعرضت قاعدة أمريكية عسكرية في منطقة التنف جنوبي سوريا، إلى استهداف بطائرات مسيرة مجهولة الهوية.
وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن 5 طائرات مسيرة استهدفت صباح الجمعة قاعدة للقوات الأمريكية في منطقة التنف.
وأوضحت أن 4 مسيرات تم إصابتها قبل أن تصل القاعدة من قبل قوات التحالف التي تقودها واشنطن، فيما قصفت الخامسة مبنى في القاعدة. وأفادت المصادر بوقوع أضرار في المبنى المستهدف، فيما لم ترد أنباء عن خسائر أخرى.
ولم يعرف بعد هوية المسيرات ولا النقطة التي أقلعت منها، كما لم يصدر بيان من التحالف حول الهجوم، حتى الساعة 11:30 (ت.غ). وتقع منطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق. وسبق وتعرضت قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا عدة مرات إلى هجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لإيران.