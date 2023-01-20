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السفير اليمني في طوكيو يجرى مباحثات فى مجلس الشيوخ الياباني

الجمعة 20 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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  التقى سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني اليوم عضو مجلس الشيوخ الياباني ماكينو تاكاو عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة الدعم الياباني لليمن.

واستعرض السنيني تطورات الأوضاع فى اليمن وحرص الحكومة الشرعية على التوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي معاناة الشعب اليمني، بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.

من جانبه اكد عضو مجلس الشيوخ الياباني على اهميه تعزيز التعاون والتنسيق المثمر بين البلدين الصديقين.. مشيراً الى حرص اليابان على عودة السلام لليمن وإنهاء حالة المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني. 

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