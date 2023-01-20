طائرات مسيرة مجهولة تستهدف قاعدة أمريكية السفير اليمني في طوكيو يجرى مباحثات فى مجلس الشيوخ الياباني "مناشدة عاجلة"للحكومة الشرعية من طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية مليشيات الحوثي تقتحم مدرسة شمالي صنعاء وتختطف وكيلها سبب وفاة نجم السوشيال ميديا عزيز الأحمد العراق يتوج بـ "خليجي 25" إثر فوزه على عمان 3 معلومات عن تأشيرة دخول السعودية بالمجان والعمرة خلالها تهديد خطير.. ايران: الممرات البحرية في باب المندب والسويس وهرمز في مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة فتح خطوط جديدة للرحلات الجوية بين اليمن ومصر
التقى سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني اليوم عضو مجلس الشيوخ الياباني ماكينو تاكاو عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة الدعم الياباني لليمن.
واستعرض السنيني تطورات الأوضاع فى اليمن وحرص الحكومة الشرعية على التوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي معاناة الشعب اليمني، بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة.
من جانبه اكد عضو مجلس الشيوخ الياباني على اهميه تعزيز التعاون والتنسيق المثمر بين البلدين الصديقين.. مشيراً الى حرص اليابان على عودة السلام لليمن وإنهاء حالة المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني.