الجمعة 20 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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ناشد طلاب اليمن المبتعثين من قبل وزارة الداخلية اليمنية للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية قيادة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بسرعة النَّظرَ إلى معاناتهم نتيجة انقطاع المساعدات المالية منذ عام 2021 وحتى اليوم.



وأكد الطلاب المبتعثين في بيان وصل مأرب برس نسخة منه بأنهم منذ العام 2021م وحتى اليوم لم يتم صرف مستحقاتهم المالية.

وأوضح الطلاب في بيانهم بالقول :نطلق هذه المناشدة العاجلة لكل قيادات الدولة اليمنية في الداخل والخارج، ونطالب بالعمل على إيجاد حل عاجل لمعاناتنا التي نعيشها منذ أكثر من عام، حيث أصبحنا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية"

فيما يلي نص البيان :

نحن - الطلاب اليمنيون المبتعثون إلى أكاديمية الشرطة التركية - نناشد قيادة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، النَّظرَ إلى ما نُعانِيه من ظروف معيشية صعبة في بلد الدراسة.

نؤكد أننا مبتعثون للدراسة من قبل وزارة الداخلية اليمنية منذ العام 2021م، ولم يتم صرف أي مستحقات أو مساعدات مالية حتى اليوم.

لقد قمنا بالتواصل مع كل الجهات المعنية وطرق كل الأبواب، لكن مع الأسف لم تتم الاستجابة لمطالبنا أو التجاوب معها، رغم كل السنوات الطويلة التي قضيناها في خدمة بلادنا عبر المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية.

نطلق هذه المناشدة العاجلة لكل قيادات الدولة اليمنية في الداخل والخارج، ونطالب بالعمل على إيجاد حل عاجل لمعاناتنا التي نعيشها منذ أكثر من عام، حيث أصبحنا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.

نُوضِّح للجميع أننا لم نلجأ إلى هذه المناشدة إلَّا بعد أن استنفدنا كل الطرق للمطالبة بحقوقنا.

صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية بتاريخ 18/01/2023