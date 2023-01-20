"مناشدة عاجلة"للحكومة الشرعية من طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية تعاون مشترك لإسعاف الحالات الطارئة في اليمن مليشيات الحوثي تقتحم مدرسة شمالي صنعاء وتختطف وكيلها سبب وفاة نجم السوشيال ميديا عزيز الأحمد العراق يتوج بـ "خليجي 25" إثر فوزه على عمان 3 معلومات عن تأشيرة دخول السعودية بالمجان والعمرة خلالها تهديد خطير.. ايران: الممرات البحرية في باب المندب والسويس وهرمز في مرمى صواريخنا وطائراتنا المسيرة فتح خطوط جديدة للرحلات الجوية بين اليمن ومصر وزير الصحة: خلال عامين انجزنا مشاريع توقفت منذ 20 عاماً وهناك معوقات لا تزال تقف أمامنا (حوار) مركز أبعاد يحذر الشراكات والتعاون والدعم و التمويل من جهة مجهولة تنتحله اسمه
ناشد طلاب اليمن المبتعثين من قبل وزارة الداخلية اليمنية للدراسة في أكاديمية الشرطة التركية قيادة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بسرعة النَّظرَ إلى معاناتهم نتيجة انقطاع المساعدات المالية منذ عام 2021 وحتى اليوم.
وأكد الطلاب المبتعثين في بيان وصل مأرب برس نسخة منه بأنهم منذ العام 2021م وحتى اليوم لم يتم صرف مستحقاتهم المالية.
وأوضح الطلاب في بيانهم بالقول :نطلق هذه المناشدة العاجلة لكل قيادات الدولة اليمنية في الداخل والخارج، ونطالب بالعمل على إيجاد حل عاجل لمعاناتنا التي نعيشها منذ أكثر من عام، حيث أصبحنا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية"
فيما يلي نص البيان :
نحن - الطلاب اليمنيون المبتعثون إلى أكاديمية الشرطة التركية - نناشد قيادة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، النَّظرَ إلى ما نُعانِيه من ظروف معيشية صعبة في بلد الدراسة.
نؤكد أننا مبتعثون للدراسة من قبل وزارة الداخلية اليمنية منذ العام 2021م، ولم يتم صرف أي مستحقات أو مساعدات مالية حتى اليوم.
لقد قمنا بالتواصل مع كل الجهات المعنية وطرق كل الأبواب، لكن مع الأسف لم تتم الاستجابة لمطالبنا أو التجاوب معها، رغم كل السنوات الطويلة التي قضيناها في خدمة بلادنا عبر المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية.
نطلق هذه المناشدة العاجلة لكل قيادات الدولة اليمنية في الداخل والخارج، ونطالب بالعمل على إيجاد حل عاجل لمعاناتنا التي نعيشها منذ أكثر من عام، حيث أصبحنا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.
نُوضِّح للجميع أننا لم نلجأ إلى هذه المناشدة إلَّا بعد أن استنفدنا كل الطرق للمطالبة بحقوقنا.
صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى أكاديمية الشرطة التركية بتاريخ 18/01/2023