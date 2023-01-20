الجمعة 20 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة الطبية الدولية (IMC)، وبموجب هذا التوقيع يتم تسليم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم البالغة 915,000 دولار أمريكي في مسابقة (لاعبون بلا حدود) التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإليكترونية والذهنية، على أن تصرف في دعم التدخل السريع في حالات الطوارئ والكوارث والحروب في كل من جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية الصومال الفيدرالية والجمهورية اليمنية.

ووقَّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وممثل الهيئة الطبية الدولية في المملكة حنين صوالحة ، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المحتاجة في جميع دول العالم.