مليشيات الحوثي تقتحم مدرسة شمالي صنعاء وتختطف وكيلها

الجمعة 20 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الخميس، مدرسة في منطقة الجاهلية بمديرية همدان، شمالي صنعاء، واختطفت أحد التربويين العاملين فيها، استمراراً لانتهاكاتها التي ترتكبها بحق المنطقة منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن عناصر من ميليشيا الحوثي اقتحموا مدرسة التوفيق في منطقة الجاهلية، صباح اليوم، واختطفوا وكيل المدرسة "الأستاذ إبراهيم محمد علي الشرسي"، واقتادوه إلى مكان مجهول.

ويعمل الشرسي في تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المدرسة منذ أكثر من عشرين عاماً، كما أنه يعمل وكيلاً لإدارة المدرسة.

وبلغ عدد المختطفين من أبناء المنطقة 20 شخصاً منذ دشنت ميليشيا الحوثي حملتها المسلحة على المنطقة قبل ثلاثة أسابيع، وما يزالون قيد الاختطاف.

وكانت ميليشيا الحوثي فرضت الليلة الماضية، حصارا على قرية "العشة، بيت دودة" في المنطقة، بعشرات الأطقم والمسلحين المدججين بالأسلحة، واستقدمت تعزيزات الى بيت عثمان دودة الذي احتلته في وقت سابق وأخرجت منه أهله تحت تهديد السلاح.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات تخريب وتجريف طالت عدداً من منازل ومزارع المنطقة.

وهاجمت ميليشيا الحوثي منطقة الجاهلية واقتحمت عدة قرى فيها بحجة البحث عن أسلحة وجرفت أراضي واقتحمت منازل واحتلتها، فيما يتهم الأهالي الميليشيا بالسعي للسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم ونهبها.

وقال شهود عيان، إن ميليشيا الحوثي كثفت من نشاطها أثناء الليل وتوقفت عنها نهاراً، وذلك هروباً من الكاميرات وهواتف المواطنين التي حاولت توثيق انتهاكاتهم خلال الأيام الماضية.

كما شنت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية حملة واسعة صادرت خلالها الكاميرات التي كانت تنتشر في المنطقة على المحلات التجارية وبعض المزارع، والتي يستخدمها المواطنون لحماية ممتلكاتهم، كما تمنع تحركات المواطنين ليلاً بشكل كامل، مع وصول سيارات إلى المنزل الذي تحتله واتخذته مقراً لها.

وفي وقت سابق، أدانت منظمة شهود لحقوق الإنسان استمرار جرائم ميليشيا الحوثي بحق أهالي قرى مديرية همدان، وقالت إن ما يتعرض له المدنيون هناك "انتهاكات مروعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ترتكبها جماعة الحوثي منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع في ظل صمت مطبق للمنظمات الدولية".