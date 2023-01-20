سبب وفاة نجم السوشيال ميديا عزيز الأحمد

الجمعة 20 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شغلت وفاة المشهور عزيز الأحمد، كثير من متابعيه ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشاب اسمه عزيز الأسمر، وتوفي عن عمر ناهز 27 عاما، وسط صدمة من جمهوره في الخليج العربي.

وتصدر هشتاج "عزيز الأحمد" قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وسط حالة من الحزن على وفاته.

ونعى الكثير من مستخدمي تويتر وفاة عزيز الأحمد.

وكان يعاني من مرض في الهرمونات أثّر على النمو الجسدي منذ الولادة، وقد حاول ذووه علاجه ولكن كافة المحاولات لم تكلل بالنجاح.

وعزيز من مواليد الرياض عام 1995، وهو سوري الأصل، ويعتبر من الشخصيات الكوميدية المشهورة في السعودية.