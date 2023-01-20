3 معلومات عن تأشيرة دخول السعودية بالمجان والعمرة خلالها

الجمعة 20 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تنوي الخطوط الجوية في السعودية، الناقل الوطني للمملكة، إصدار تذكرة تسمح للمسافرين على رحلاتها بدخول البلاد لمدة أربعة أيام بلا تأشيرة وتتيح لهم أداء العمرة.

السعودية تتيح الدخول إليها مجاناً لـ4 أيام

وقال متحدث الشركة عبد الله الشهراني، مساء أمس الأربعاء، إن الخطوط السعودية ستعلن قريباً برنامج “تذكرتك تأشيرة” الذي يمكّن المسافرين على متن رحلاتها من دخول السعودية لمدة 96 ساعة، ويستطيع من خلالها التجول في مناطق المملكة وأداء العمرة.

ولم يُشِر المسؤول السعودي إلى موعد إطلاق خدمة إصدار التأشيرة.

الشهراني يوضح كيفية دخول السعودية مجاناً

وأوضح الشهراني أنه عند شراء المسافر تذكرة، “سيُسأل عن مدى حاجته إلى التأشيرة، فإذا أجاب بالموافقة سيكمل الإجراء الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق من الموقع ذاته دون الحاجة إلى اللجوء إلى موقع وزارة الخارجية للحصول على تأشيرة مثلما هو متّبع في بعض البلدان”.

وأضاف أن سبب إصدار هذه الخدمة هو أن كثيراً من الجاليات الإسلامية يرغب أن تكون السـعودية نقطة توقف لهم وبخاصة مدينة جدة لأداء مناسك العمرة، ثم إكمال رحلتهم.

الشهراني أردف: “تذكرتك تأشيرة، ليست مقتصرة على مطار جدة فحسب بل يشمل المطارات الدولية كافة”.

وأكد أن البرنامج الجديد سيزيد الطلب على الرحلات الدولية إلى السعودية، لافتاً إلى استعداد الشركة لزيادة الطلب على الرحلات الدولية بـ 40% خلال العام الجاري، وفقاً لموقع “أخبار 24”.

يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت وزارة الخارجية السعودية، قد أعلنت عن آلية الحصول على تأشيرة “الزيارة الشخصية”، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وقالت الخارجية حينذاك: “التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة (التأشيرات)”.

وتستهدف السـعودية 30 مليون معتمر بحلول العام 2030، حسب برنامجها الإصلاحي “رؤية 2030”.

كما تعتزم السـعودية التوسع في قطاع الطيران لدعم خطتها للسياحة، من خلال إنشاء شركة طيران جديدة RIA سيقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، فيما تجري مفاوضات لشراء طائرات لصالح الشركة الجديدة مع بوينغ وايرباص.