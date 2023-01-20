فتح خطوط جديدة للرحلات الجوية بين اليمن ومصر

الجمعة 20 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقشت مباحثات يمنية مصرية إمكانية فتح خطوط إضافية للرحلات الجوية وزيادة عدد شركات الطيران المشغلة بين البلدين، بهدف التخفيف من معاناة المسافرين.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فإن رئيس الهيئة العامة للطيران، صالح بن نهيد، ناقش اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، مع نظيره المصري عمرو الشرقاوي، زيادة عدد شركات الطيران المشغلة بين البلدين، وإمكانية فتح خطوط جديدة تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين الراغبين في السفر.