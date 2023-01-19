مركز أبعاد يحذر الشراكات والتعاون والدعم و التمويل من جهة مجهولة تنتحله اسمه

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 222

أدان مركز أبعاد للدراسات والبحوث من، انتحال احدى المنصات لاسمه، واستخدامه في إصداراتها.

وحذر المركز في بلاغ له "هذه الجهة الوهمية من المراسلات، وطلب الشراكات والتعاون والدعم والتمويل من جهات إقليمية ودولية تحت المسمى المسروق".

واعتبر مركز أبعاد للدراسات "ما قام به المدعو (محمد سرميني – سوري الجنسية) من إطلاق اسم المركز على إحدى المنصات التي أطلقها ضمن مجموعة متعددة في توقيت واحد بأنه يثير الشك والريبة".

وأخلى مركز الدراسات اليمني "مسئوليته القانونية والأخلاقية والمهنية عن أي أعمال تقوم بها جهات الانتحال". وأكد مركز أبعاد للدراسات أن "هذا السلوك غير المهني هو تعدٍ على الحقوق الملكية والفكرية قبل أن يكون سلوك قرصنةٍ"، داعيا "جهة الانتحال إلى سرعة العدول عن الاستمرار في هذه الجريمة وتغيير الاسم في أسرع وقت".

وحسب ما ذكره مركز أبعاد للدراسات فإن "هذا البلاغ جاء بعد التواصل الشخصي ورفض الآخر العودة إلى جادة الصواب".

وأكد مركز أبعاد للدراسات أنه "سيسلك الطريق القانوني في إرغام جهة الانتحال التخلي عن سلوك القرصنة وتعويض المركز عن كل الأضرار التي لحقت به جراء هذا السلوك المجافي لأخلاقيات ومهنية العمل البحثي، وينتهك لوائح وقوانين الحقوق الملكية والفكرية".