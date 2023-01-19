بتوجيهات من وزير النفط... بن وهيط والسريحي في مهمة عاجلة لحل ازمات الغاز المنزلي

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 386

وجه وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، قيادة الشركة اليمنية للغاز، بناء مخزونات احتياطية من الغاز المنزلي لتغطية اي احتياجات طارئة في السوق المحلية والتمكن من الحفاظ على الاستقرار التمويني الدائم فيه في مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً بقيادة الشركة ضم المدير العام التنفيذي المهندس محسن بن وهيط، ومدير دائرة صافر المهندس منصور السريحي، والمدير الفني المهندس فؤاد قاسم، ومدير منشأة بروم للغاز عزالدين الكسادي.

وشدد الوزير الشماسي، على اهمية رفع مستوى التنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في المحافظات لتعزيز دورها الرقابي والقانوني لضمان وصول مادة الغاز المنزلي الى المواطنين باليسر والسهولة والقضاء على السوق السوداء.

مشيداً بهذا الصدد بأداء عدد من المحافظات في ضبط عملية توزيع الغاز ومنع ضعفاء النفوس من التلاعب بها والثراء غير المشروع على حساب معاناة المواطنين. وثمن الجهود التي تبذلها قيادة الشركة ومنتسبيها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والتحديات الصعوبات التي تفرزها هذه الظروف.

مؤكداً على اهتمام وزارته بتقديم كافة الدعم والتسهيلات للشركة من اجل تطوير وتعزيز قدراتها باعتبارها شركة وطنية هامة واحد روافد دعائم الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وخلال الاجتماع استمع وزير النفط الى تقرير مفصل من المدير التنفيذي والاعضاء في قيادة الشركة، تضمن أداء الشركة واحتياجاتها لتطوير قدراتها في إدارة أعمالها الإنتاجية للغاز المنزلي، والوضع التمويني لمادة الغاز في السوق المحلي بمختلف المحافظات واليات التوزيع والرقابة، كما تضمن رؤية الشركة لزيادة الامدادات الى السوق المحلية لسد الفجوة بين العرض والطلب.