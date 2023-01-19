مركز أبعاد يحذر الشراكات والتعاون والدعم و التمويل من جهة مجهولة تنتحله اسمه بتوجيهات من وزير النفط... بن وهيط والسريحي في مهمة عاجلة لحل ازمات الغاز المنزلي دولة عربية في المركز الأول بين الدول الأكثر أمانا في العالم اليمن ترحب وايران تحذر.. البرلمان الاروربي يصنف الحرس الثوري ''منظمة ارهابية'' وعقوبات جديدة تنتظر طهران حسم امر اقامة نهائي كأس الخليج العربي في موعده اليوم بالبصرة العراقية الانتقالي ينقل التوتر الى حضرموت وسط اتهامات وتحذيرات متبادلة.. تفاصيل شاهد الصور.. وفاة مشجع وعشرات الإصابات بسبب تدافع الجماهير قبل نهائي كأس الخليج اليوم في البصرة قصة اغلى تذكرة لحضور مواجهة ميسي ورونالدو في السعودية تحقيقات سرقة القرن مستمرة بالعراق.. ومذكرات قبض جديدة تفاصيل مثيرة عن جرعة مضادة للشيخوخة.. الحلم قد يصبح حقيقة في 2028!
وجه وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، قيادة الشركة اليمنية للغاز، بناء مخزونات احتياطية من الغاز المنزلي لتغطية اي احتياجات طارئة في السوق المحلية والتمكن من الحفاظ على الاستقرار التمويني الدائم فيه في مختلف الظروف.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً بقيادة الشركة ضم المدير العام التنفيذي المهندس محسن بن وهيط، ومدير دائرة صافر المهندس منصور السريحي، والمدير الفني المهندس فؤاد قاسم، ومدير منشأة بروم للغاز عزالدين الكسادي.
وشدد الوزير الشماسي، على اهمية رفع مستوى التنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في المحافظات لتعزيز دورها الرقابي والقانوني لضمان وصول مادة الغاز المنزلي الى المواطنين باليسر والسهولة والقضاء على السوق السوداء.
مشيداً بهذا الصدد بأداء عدد من المحافظات في ضبط عملية توزيع الغاز ومنع ضعفاء النفوس من التلاعب بها والثراء غير المشروع على حساب معاناة المواطنين. وثمن الجهود التي تبذلها قيادة الشركة ومنتسبيها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والتحديات الصعوبات التي تفرزها هذه الظروف.
مؤكداً على اهتمام وزارته بتقديم كافة الدعم والتسهيلات للشركة من اجل تطوير وتعزيز قدراتها باعتبارها شركة وطنية هامة واحد روافد دعائم الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وخلال الاجتماع استمع وزير النفط الى تقرير مفصل من المدير التنفيذي والاعضاء في قيادة الشركة، تضمن أداء الشركة واحتياجاتها لتطوير قدراتها في إدارة أعمالها الإنتاجية للغاز المنزلي، والوضع التمويني لمادة الغاز في السوق المحلي بمختلف المحافظات واليات التوزيع والرقابة، كما تضمن رؤية الشركة لزيادة الامدادات الى السوق المحلية لسد الفجوة بين العرض والطلب.