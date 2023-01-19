دولة عربية في المركز الأول بين الدول الأكثر أمانا في العالم

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول بين الدول الأكثر أمانا في العالم

وبحسب النتائج السنوية الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن هذا المؤشر، تعتبر الإمارات من أكثر الدول أمانا من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أمانا في العالم، بمستوى "منخفض جدا" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي.

ويوفر مؤشر الإرهاب العالمي ملخصا شاملا للتوجهات والأنماط العالمية المؤثرة في الإرهاب منذ العقدين الأخيرين، ويقوم على تحليل مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن العوامل الجيوسياسية المؤثرة.