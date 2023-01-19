دولة عربية في المركز الأول بين الدول الأكثر أمانا في العالم اليمن ترحب وايران تحذر.. البرلمان الاروربي يصنف الحرس الثوري ''منظمة ارهابية'' وعقوبات جديدة تنتظر طهران عاجل: حسم امر اقامة نهائي كأس الخليج العربي في موعده اليوم بالبصرة العراقية الانتقالي ينقل التوتر الى حضرموت وسط اتهامات وتحذيرات متبادلة.. تفاصيل شاهد الصور.. وفاة مشجع وعشرات الإصابات بسبب تدافع الجماهير قبل نهائي كأس الخليج اليوم في البصرة قصة اغلى تذكرة لحضور مواجهة ميسي ورونالدو في السعودية تحقيقات سرقة القرن مستمرة بالعراق.. ومذكرات قبض جديدة تفاصيل مثيرة عن جرعة مضادة للشيخوخة.. الحلم قد يصبح حقيقة في 2028! رداً على رفضهم التجنيد.. الحوثي يقتحم قرى قبائل همدان ويختطف 25 مدنياً مقتل قائد بارز في الانتقالي في أبين.. ومقتل 4 قيادات ميدانية للحوثيين
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول بين الدول الأكثر أمانا في العالم
وبحسب النتائج السنوية الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن هذا المؤشر، تعتبر الإمارات من أكثر الدول أمانا من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أمانا في العالم، بمستوى "منخفض جدا" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي.
ويوفر مؤشر الإرهاب العالمي ملخصا شاملا للتوجهات والأنماط العالمية المؤثرة في الإرهاب منذ العقدين الأخيرين، ويقوم على تحليل مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن العوامل الجيوسياسية المؤثرة.