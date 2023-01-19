اليمن ترحب وايران تحذر.. البرلمان الاروربي يصنف الحرس الثوري ''منظمة ارهابية'' وعقوبات جديدة تنتظر طهران

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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رحبت الحكومة اليمنية بإعلان البرلمان الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني وجميع التشكيلات الخاضعة له منظمة إرهابية.

كما رحبت بدعوة الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء فيه لإدراج الحرس الثوري على قائمة الارهاب، واتجاههم اليوم الخميس للتصويت على قرار تعليق خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران أو ما يعرف ب "الاتفاق النووي.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جرائم وانتهاكات النظام الإيراني لم تقف عند قمع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مختلف المحافظات الإيرانية، وقتل الشباب والنساء والأطفال، وتنفيذ أحكام اعدام بحقهم، بل بتأسيس وادارة المليشيات الطائفية لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة، واستهداف أمن الطاقة وخطوط الملاحة الدولية، وتنفيذ سياساتها التوسعية.

وأشار الارياني إلى فشل المحاولات الاوروبية خلال الأعوام الماضية في احتواء نظام طهران، وإسهامها بما في ذلك "الاتفاق النووي" الموقع 2015 في توفير الامكانيات لتمويل برامجه لتطوير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأذرعه العسكرية في المنطقة، وتوسيع انشطته الإرهابية المزعزعة للسلم والامن الإقليمي والدولي.

وطالب الارياني الاتحاد والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بتشديد العقوبات على النظام الإيراني لوقف تدخلاته في الشئون اليمنية بما في ذلك عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية، باعتبارها أحد أهم اذرع "الحرس الثوري" في المنطقة والتي تهدد الأمن والاستقرار.

وبعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية أمس الأربعاء، لصالح إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من تلك الخطوة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس عن الوزير قوله لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إيران تحذر من أن الاتحاد "سيطلق النار على قدميه" بإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية."

وقال الوزير الإيراني ""قلنا مرارا إن الحرس الثوري منظمة رسمية وسيادية تلعب دورا محوريا في ضمان أمن إيران. وخطوات البرلمان الأوروبي لتصنيف المنظمة إرهابيةً نوع من إطلاق النار على قدمي أوروبا نفسها".

كما أضاف "من الضروري احترام الأمن المتبادل في عالم الدبلوماسية وتعزيز الثقة المتبادلة بدلا من اتباع لغة التهديدات والأعمال غير الودية. وفي حال أي تصنيف إرهابي، ستتخذ إيران إجراءات مماثلة".

في السياق ذاته، حذر مسؤولون إيرانيون من عواقب جهود الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وهددوا الدول الأوروبية بإجراءات مضادة، وفق ما نقل موقع "إيران انترناشونال".

وأعلن البرلماني الإيراني، محمد خدابخشي، عن إعداد خطة عاجلة لأعضاء البرلمان لإعلان القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرهابية.

في موازاة ذلك، انتقد برلمانيون أوروبيون وكنديون مسؤولي الحكومات الغربية لعدم توافر الإرادة السياسية اللازمة وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كيانا إرهابيا، وأكدوا عزمهم على اتخاذ إجراءات عملية لدعم المحتجين الإيرانيين.

فيما أكد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في اجتماع البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيزيد العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب تصرفات النظام في قمع الاحتجاجات الشعبية والدعم العسكري لروسيا.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا أمس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية، واتهمه بقمع المتظاهرين في البلاد وإمداد روسيا بطائرات مسيرة. ومن المقرر التصويت على مشروع القرار اليوم.

وخاضت إيران والقوى العالمية، ومن بينها فرنسا وألمانيا العضوان في الاتحاد الأوروبي، مفاوضات منذ 2021 لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إلا أن المناقشات وصلت لطريق مسدود منذ سبتمبر/ أيلول.