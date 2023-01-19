عاجل: محافظ البصرة يعلن امكانية تأجيل نهائي كأس الخليج او نقل المباراة الى دولة اخرى

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قال محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، اليوم الخميس، إن اتحاد كأس الخليج أبلغهم بإمكانية تأجيل مباراة العراق وعمان أو نقلها إلى دولة محايدة، وفق خبر عاجل لقناة الحدث الأخبارية.
يأتي ذلك بعد وفاة شخص وإصابة العشرات بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب "جذع النخلة" في البصرة في جنوب العراق، لمشاهدة المباراة.
وقال أسعد العيداني محافظ البصرة ايضا عبر قناة الفلوجة: "الاتحاد الخليجي لكرة القدم أبلغنا حاليا بإمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 وإقامة المباراة في بلد آخر".
وأضاف "ذلك القرار إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لا سمح الله إذا تم تأكيد حالات وفاة ستلغى المباراة.
وفي تصريح لاحق اكد محافظ البصرة ان النهائي سيقام في موعده اليوم وان الجماهير انسحبت من محيط ملعب البصرة الدولي، كذلك اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم اقامة المباراة في موعدها اليوم.
وامتلئ ملعب البصرة الدولي عن آخره قبل ساعات من ضربة بداية مباراة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25".
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي: ان "أكثر من 500 ألف مشجع وصلوا إلى البصرة خلال الساعات الماضية، والجماهير بدأت في الانسحاب من محيط الملعب.
ودعت خلية الإعلام الأمني، الجماهير في البصرة إلى عدم التوجه لمحيط ملعب نهائي كأس الخليج دون تذكرة دخول.
وعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعا عاجلا مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة لبحث الموقف قبل نهائي خليجي 25.