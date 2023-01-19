قصة اغلى تذكرة لحضور مواجهة ميسي ورونالدو في السعودية

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اشترى رجل الأعمال السعودي يُدعى مشرف الغامدي تذكرة مقابل 10 ملايين ريال سعودي (نحو 2.6 مليون دولار)، لدخول المباراة التي ستجمع الأرجنتيني ميسي بالبرتغالي رونالدو، على أرض السعودية اليوم الخميس.
اللقاء الودي بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجوم فريقي النصر والهلال السعوديين سيُقام في #ملعب_الملك_فهد بالعاصمة الرياض، الساعة 8:00م بتوقيت مكة وسط حضور إعلامي عالمي كبير.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عبر تويتر، بيع "تذكرة فوق الخيال" لحضور المباراة التي قد تكون اخر لقاء يجمع ميسي ورونالدو.
وكان آل الشيخ قد أطلق مزادا على تذكرة وحيدة تبدأ بمليون ريال لحضور المباراة، وتمكّن صاحبها من حضور تتويج كأس موسم الرياض، وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس، فيما يذهب ريعها بالكامل لمنصة إحسان الخيرية.