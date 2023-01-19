مقتل قائد بارز في الانتقالي في أبين.. ومقتل 4 قيادات ميدانية للحوثيين

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قتل قائد عسكري، واثنان من مرافقيه، يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي، في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي محمد النقيب، في بيان نشرته مواقع تابعة للمجلس، إن قائد الكتيبة الثانية باللواء الرابع مشاة، عبدالرحمن المعكر، ومرافقيه، قتلوا في انفجار عبوة ناسفة، في أثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية والأمنية شرق مديرية مودية في محافظة أبين.

وأكد النقيب أنه وتواصلا للمهام العسكرية والأمنية ضمن عملية سهام الشرق الثانية بمحافظة أبين، قتل "المعكر" ومرافقاه.

وتشن من حين إلى آخر عناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة هجمات ضد قوات الانتقالي، وأخرى ضد القوات الحكومية في عدد من البلدات في محافظات جنوبية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن "الانتقالي الجنوبي" انطلاق المرحلة الثانية من عملية "سهام الشرق" لمكافحة "الجماعات الإرهابية" في أبين. جماعة الحوثي تعلن مقتل 4 من قياداتها من جهة أخرى، أعلن الحوثيون، الأربعاء، مقتل أربعة من قياداتهم العسكرية في معارك مع قوات الجيش التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها التي تديرها الجماعة، الأربعاء، أنه تم تشييع ثلاثة قيادات برتبة "عقيد ومقدم ورائد" ورابع برتبة "مساعد"، في العاصمة صنعاء، قتلوا "وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى المعارك مع قوات الجيش الحكومي.

ولم تذكر الوكالة مكان وتاريخ سقوط القتلى، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قوات الجيش اليمني.

وقبل أيام، أعلنت الجماعة مقتل 8 من عناصرها في معارك مع القوات الحكومية، دون ذكر تاريخ ومكان سقوط القتلى. والأحد الماضي، أعلنت قوات الجيش اليمني تجدد المعارك بينها ومسلحي الحوثي في جبهات مختلفة من محافظة تعز، جنوبي البلاد