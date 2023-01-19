وصية للأسطورة بيليه كانت مفاجأة مدوية.. اعترف بسر أنكره طوال حياته لم ينجح أحد.. وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصر رونالدو مقابل 5500 دولار وكيل محافظة مأرب يدشن منظومة الطاقة الشمسية لمخازن لقاحات الصحة في المحافظة فيسبوك وإنستغرام يسمحان بأمر تطالب به نساء منذ 10 سنوات أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي موعد نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة تقوده إيران.. وثائق سريّة تكشف عن مشروع تجسس هو الأضخم في العالم العليمي: نحن دعاة سلام ولكن ينبغي ان يكون سلاماً شاملاً مبنياً على انهاء الانقلاب فرنسا:تغيرات إيجابية في الملف اليمني السعودية تتحدث عن وقف دائم لاطلاق النار في اليمن :الصراع سينتهي من خلال تسوية سياسية
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.
وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يجهز "منزل التقاعد" في البرتغال مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني. وأضافت: "المنزل يقع في كوينتا دي مارينيا بالبرتغال، ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات البناء في يونيو المقبل".
وأشارت إلى أن أسطورة البرتغال يشعر بالإحباط بسبب وجود وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في القصر، إلا أنه لم يتمكن من إيجاد الشخص المناسب لها حتى الآن.
وتابعت أنه لم يعثر على أي شخص لتعيينه في منصب "الشيف" الخاص به وبأسرته في القصر، مبينة أن هناك شروطا خاصة لهذه الوظيفة التي سيبلغ راتبها الشهري 4500 جنيه إسترليني أي ما يعادل (5549 دولارا أمريكيا). وبينت أن أبرز المواصفات لاختيار "الشيف" عليها أن يجيد تحضير الطعام البرتغالي التقليدي، فضلا عن الأطباق العالمية مثل السوشي، كما أن هناك منطقة مصممة خصيصا في القصر الفخم لتحضير الأطباق اليابانية الشهية