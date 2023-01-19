وكيل محافظة مأرب يدشن منظومة الطاقة الشمسية لمخازن لقاحات الصحة في المحافظة

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة في اليمن بتر هوكن، اليوم، العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لمخازن اللقاحات التابع لمكتب الصحة العامة والسكان، بتكلفة 126 ألف دولار، بتمويل من منظمة اليونيسيف.

وقدم مدير مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي، شرحا عن أهمية منظومة الطاقة لتشغيل ثلاجات اللقاحات على مدار 24 ساعة، كما زودت المنظومة بنظام تحكم عبر النت من خلال الهاتف المحمول، ونظام حماية من الصواعق.

وأكد الدكتور مفتاح على أهمية هذا المشروع الحيوي والذي يمكن تطويره مستقبلا وتنفيذ مشاريع مماثلة في المستشفيات والمشاريع الأخرى لتوفير الطاقة المتجددة والنظيفة والآمنة..

مثمنا التدخلات الإنسانية لمنظمة اليونيسيف في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.