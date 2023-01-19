وصية للأسطورة بيليه كانت مفاجأة مدوية.. اعترف بسر أنكره طوال حياته لم ينجح أحد.. وظيفة شاغرة بمواصفات خاصة في قصر رونالدو مقابل 5500 دولار وكيل محافظة مأرب يدشن منظومة الطاقة الشمسية لمخازن لقاحات الصحة في المحافظة فيسبوك وإنستغرام يسمحان بأمر تطالب به نساء منذ 10 سنوات أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي موعد نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة تقوده إيران.. وثائق سريّة تكشف عن مشروع تجسس هو الأضخم في العالم العليمي: نحن دعاة سلام ولكن ينبغي ان يكون سلاماً شاملاً مبنياً على انهاء الانقلاب فرنسا:تغيرات إيجابية في الملف اليمني السعودية تتحدث عن وقف دائم لاطلاق النار في اليمن :الصراع سينتهي من خلال تسوية سياسية
دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة في اليمن بتر هوكن، اليوم، العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لمخازن اللقاحات التابع لمكتب الصحة العامة والسكان، بتكلفة 126 ألف دولار، بتمويل من منظمة اليونيسيف.
وقدم مدير مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي، شرحا عن أهمية منظومة الطاقة لتشغيل ثلاجات اللقاحات على مدار 24 ساعة، كما زودت المنظومة بنظام تحكم عبر النت من خلال الهاتف المحمول، ونظام حماية من الصواعق.
وأكد الدكتور مفتاح على أهمية هذا المشروع الحيوي والذي يمكن تطويره مستقبلا وتنفيذ مشاريع مماثلة في المستشفيات والمشاريع الأخرى لتوفير الطاقة المتجددة والنظيفة والآمنة..
مثمنا التدخلات الإنسانية لمنظمة اليونيسيف في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.