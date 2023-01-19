أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يهتم كل من الشركات والأفراد بمعرفة أفضل الأوقات لنشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك تلقى الإحصاءات المتعلقة بسياسة النشر رواجًا واهتمامًا كبيرًا.

سبل التسويق

وتعد الدراسات توقيت النشر من سبل التسويق الناجحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبصرف النظر عن مدى أهمية المنشور من نص أو صورة، فإذا لم يتم نشره في الوقت المناسب، فلن يمنح المستخدم النتائج المرجوة.

وبحسب دراسة أجرتها شركة بريطانية، فإن أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، هي أفضل أيام النشر في غالبية منصات التواصل الاجتماعي.

كما أن الساعة السابعة صباحًا، والثالثة مساء والساعة السابعة مساء، من أفضل توقيتات النشر.

الوقت المثالي

وتشير الدراسة نفسها إلى أن صباح الأربعاء والخميس والجمعة هو الوقت المثالي لنشر المحتوى على منصتي “إنستجرام” و”تويتر”.

بينما أفضل وقت للنشر على منصة “تيك توك” هو أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة في العاشرة صباحا والثامنة مساء.

ويختلف الأمر قليلًا لدى منصة “لينكد إن” التي تقترح الدراسة الاعتماد عليها في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في التاسعة صباحًا والثانية عشرة مساء.

، أما الترفيهي فمسائي.