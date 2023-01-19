آخر الاخبار

أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي موعد نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة تقوده إيران.. وثائق سريّة تكشف عن مشروع تجسس هو الأضخم في العالم العليمي: نحن دعاة سلام ولكن ينبغي ان يكون سلاماً شاملاً مبنياً على انهاء الانقلاب فرنسا:تغيرات إيجابية في الملف اليمني السعودية تتحدث عن وقف دائم لاطلاق النار في اليمن :الصراع سينتهي من خلال تسوية سياسية حزب الإصلاح:ندعم جهود إحلال السلام الشامل في اليمن المرتكز على المرجعيات الثلاث السعودية تعلن إرسالها واحدا من أكبر الوفود إلى دافوس للتأكيد على توجه نحو مصادر جديدة مأزق في تل أبيب هو الأول في تاريخها… المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر إلغاء قرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا للداخلية عيدروس الزُبيدي يلتقي بوزير الشباب والرياضة نايف البكري

أفضل الأوقات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 264

 

يهتم كل من الشركات والأفراد بمعرفة أفضل الأوقات لنشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك تلقى الإحصاءات المتعلقة بسياسة النشر رواجًا واهتمامًا كبيرًا.
سبل التسويق

وتعد الدراسات توقيت النشر من سبل التسويق الناجحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبصرف النظر عن مدى أهمية المنشور من نص أو صورة، فإذا لم يتم نشره في الوقت المناسب، فلن يمنح المستخدم النتائج المرجوة.

وبحسب دراسة أجرتها شركة بريطانية، فإن أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، هي أفضل أيام النشر في غالبية منصات التواصل الاجتماعي.

كما أن الساعة السابعة صباحًا، والثالثة مساء والساعة السابعة مساء، من أفضل توقيتات النشر.
الوقت المثالي

وتشير الدراسة نفسها إلى أن صباح الأربعاء والخميس والجمعة هو الوقت المثالي لنشر المحتوى على منصتي “إنستجرام” و”تويتر”.

بينما أفضل وقت للنشر على منصة “تيك توك” هو أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة في العاشرة صباحا والثامنة مساء.

ويختلف الأمر قليلًا لدى منصة “لينكد إن” التي تقترح الدراسة الاعتماد عليها في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في التاسعة صباحًا والثانية عشرة مساء.

، أما الترفيهي فمسائي.

إقراء أيضاً
واتساب يوقف دعم عشرات الأنواع من الهواتف
شركة أبل تفاجئ جمهورها بجهاز أسرع من أي وقت مضى
علامات مهمة وقوية… لسانك يخبرك بأسرار لا تتوقعها
أدوية قديمة مضادة للذهان قد تقدم خيارا جديدا لعلاج مرض السكري
تعرف على الأقوى… ليوبارد الألمانية أم دبابة تي - 90 إم في ميدان القتال الأوكران
تقنية تكشف عن عالم خفي في علم الأحياء لم نشهده من قبل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس