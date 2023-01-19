موعد نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يترقب عشاق كرة القدم الخليجية، مساء اليوم الخميس، نهائي خليجي 25 بين منتخبي العراق وعمان.

خليجي 25

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات DUBAI SPORTS 1 , KUWAIT SPORT HD , AL KASS ONE HD , AD SPORTS 1 HD , OMAN SPORT HD , KSA SPORTS 1 HD.

العراق وعمان

نتائج دور نصف النهائي

وكانت مباراتا نصف نهائي بطولة خليجي 25 أُقيمتا يوم الاثنين الماضي، حيث فاز منتخب العراق على منتخب قطر بثنائية مقابل هدف، بينما فاز المنتخب العماني على منتخب البحرين بهدف دون رد.

وسبق لـ منتخبي العراق وعمان أن تقابلا في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة، وشهدت تعادلًا سلبيًّا بينهما.

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب 3 مرات في أعوام 1994، 2002 و2003، ونال المركز الثاني في 7 نسخ، وهي؛ 1972، 1974، 1998، 2009، 2010، 2014 و2019.

وتوجت العراق بلقب كأس الخليج 3 مرات في أعوام 1979، 1984 و1988، وحصدت المركز الثاني عامي 1976 و2013، ونال منتخب قطر اللقب أعوام 1992، 2004 و2014، وحل وصيفًا في 1984، 1990، 1996 و2002.

وتمكن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم من الفوز باللقب عامي 2007 و2013، وحل وصيفًا أعوام 1986، 1988، 1994 و2017، وتوجت عمان بالبطولة في 2009 و2017، وحصدت المركز الثاني في 2004 و2007.

وحصد منتخب البحرين الأول لكرة القدم لقب كأس الخليج مرة واحدة في عام 2019، وحل وصيفًا 4 مرات في أعوام 1970، 1982، 1992 و2003.