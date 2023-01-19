العليمي: نحن دعاة سلام ولكن ينبغي ان يكون سلاماً شاملاً مبنياً على انهاء الانقلاب

الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - سبأ

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استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي د.عبدالله العليمي اليوم، القائم بأعمال السفير الياباني لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي، و بحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وفي اللقاء، استعرض د.العليمي مستجدات الشأن اليمني على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ومدى انعكاساتها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وكذا جهود المجتمع الإقليمي والدولي لتحقيق السلام.

كما أشاد د.العليمي بموقف حكومة اليابان في دعم قضايا الشعب اليمني و الحكومة اليمنية، مؤكدا ترحيب مجلس القيادة الرئاسي بكل الجهود المخلصة لانهاء الحرب واحلال السلام، وقال :" نحن دعاة سلام، ولكن ينبغي ان يكون سلاماً عادلاً شاملاً راسخاً مبنياً على انهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الياباني، التأكيد على دعم بلاده للمجلس الرئاسي وجهود احلال السلام .. مشيداً بموقف المجلس في تحقيق السلام .