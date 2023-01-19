السعودية تتحدث عن وقف دائم لاطلاق النار في اليمن :الصراع سينتهي من خلال تسوية سياسية

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أكدت السعودية بأن هناك تقدم في إنهاء الصراع في اليمن، غير أن الأمر ليس كافياً، ويتطلب المزيد من العمل، بما في ذلك إعادة الهدنة والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بسويسرا: "سينتهي الصراع فقط من خلال تسوية سياسية وهذا يجب أن يكون محور التركيز، ويمكنني أن أقول إننا نحرز تقدما لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".
وأضاف "ما نحتاجه الآن هو إيجاد طريقة لإعادة الهدنة وتحويل ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار. هل سيحدث ذلك؟ ليس واضحاً الآن، هناك عقبات كبيرة في الطريق".