السعودية تعلن إرسالها واحدا من أكبر الوفود إلى دافوس للتأكيد على توجه نحو مصادر جديدة

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شدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم على أن المملكة تسعى إلى تقليص اعتمادها على صادرات النفط، وقد أرسلت إلى منتدى "دافوس" واحدا من أكبر الوفود للتأكيد على هذا التوجه.
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في منتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس" قال الإبراهيم: "نريد تقليص اعتمادنا على النفط.. نريد تنويع اقتصادنا"، وأضاف: "لم يفت الأوان للقطاعات التي تبدأ من الصفر في السعودية.
فالسياحة والثقافة والرياضة والترفيه قطاعات ستشكل ثروة تنوعية". وتابع "لكننا نهتم أيضا بقطاعات أخرى على غرار التعدين والصناعة لكي تكون أكثر تنافسية".
وشدد الوزير على وجود "اهتمام كبير في النمو السعودي"، مشيرا إلى نمو بنسبة 8,5 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي العام الماضي على الرغم من أن الاقتصاد العالمي عموما واجه صعوبات.
وعلى الرغم من سعيها للتوصل إلى تصفير انبعاثاتها الكربونية بحلول 2060، لا تزال البلاد معتمدة بشكل كبير على صادرات النفط الخام التي تشكل منذ عقود دعامة نموها الاقتصادي جديد