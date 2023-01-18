السعودية تعلن إرسالها واحدا من أكبر الوفود إلى دافوس للتأكيد على توجه نحو مصادر جديدة مأزق في تل أبيب هو الأول في تاريخها… المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر إلغاء قرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا للداخلية عيدروس الزُبيدي يلتقي بوزير الشباب والرياضة نايف البكري وكيل محافظة مأرب يعقد لقاء موسعا لبحث الوضع الإنساني وتوسيع الشراكة مع منظمة اليونيسيف منها 3 عملات عربية.. المركزي الروسي يضيف 9 عملات جديدة إلى نشرته لأسعار الصرف مارب: وقفة احتجاجية لمجموعة أسر تندد بأوامر قضائية قضت باخراجهم من منازلهم.. تفاصيل مثيرة عن صراخ مصرية يجبر طائرة سعودية على التوقف أثناء إقلاعها مسؤول روسي بارز يكشف عن موقف تصدت له الدول العربية في مصر دفاعا عن روسيا الأردن.. مجلس النواب يفصل أحد نوابه بسبب رسالة إلى دولة خليجية أنقرة تستضيف غدا مشاورات بين دبلوماسيين أتراك ويمنيين
ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الأربعاء، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي وزيرا للداخلية.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهارا ميارا، قد قالت إن "تعيين درعي وزيرا ينحرف جذريا عن مجال المعقولية ويعتبر باطلا".
وأضافت أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلغاء تعيين درعي وزيرا ونائبا لرئيس الحكومة، لأن هناك وصمة عار مرتبطة بإدانته بالمخالفات الضريبية.
وقال وزير الرفاه عن حزب "شاس"، يعقوب ميرغي، "إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيرا فإن نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة". وصرح ميرغي بأنه "سيوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة".
ويواجه حزب "الليكود" مصاعب في وضع حل يبقي درعي وزيرا في الحكومة بشكل قانوني، وأشارت مصادر في "الليكود" إلى أن درعي سيضطر أن يبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط من دون أن يتولى حقيبة وزارية. وأوضحت مصادر عبرية أن سن قوانين بصورة خاطفة لمنع المحكمة من إلغاء التعيين لن ينجح. ونقل موقع "واينت" عن مصدر آخر في حزب "شاس" قوله إنه "لا يوجد وضع تبقى فيه الحكومة من دون درعي..
وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يحلوها".
وفي وقت سابق اليوم، هدد أعضاء الحزب بأنه فيما لو قررت المحكمة العليا إلغاء تعيير درعي بمنصب الوزير، سيؤدي الأمر إلى تفكيك الائتلاف الحاكم