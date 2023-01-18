عيدروس الزُبيدي يلتقي بوزير الشباب والرياضة نايف البكري

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الأربعاء، وزير الشباب والرياضة في حكومة المناصفة نائف صالح البكري. واستمع اللواء الزُبيدي من الوزير البكري إلى شرحٍ موجزٍ عن نشاط الوزارة وجُملة من القضايا المتصلة بنشاط الوزارة خلال الفترة الماضية، في المجال الرياضي، وجانب المشاريع والمنشآت الرياضية في عموم المحافظات.

كما ناقش اللقاء سُبل وامكانيات تعزيز الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب وفي مقدمتها كرة القدم والاهتمام به بما يضمن إعداد منتخبات وطنية قادرة على المنافسة.

ونوه اللواء الزبيدي إلى أن قطاع الشباب والرياضة من القطاعات المهمة، كونه يختص بالشريحة الأهم في المجتمع، ومن يعوّل عليهم لقيادة مرحلة البناء والتنمية، مشددا على ضرورة تصميم برامج وأنشطة خاصة تمكّنهم من النهوض بواقعهم وصقل مهاراتهم وتنمية روح المنافسة بين أوساطهم.

من جانبه عبر الوزير البكري عن شكره وامتنانه للواء الزُبيدي على اهتمامه بشريحة الشباب ومتابعته المستمرة لجهود الوزارة وتذليل الصعاب .