وكيل محافظة مأرب يعقد لقاء موسعا لبحث الوضع الإنساني وتوسيع الشراكة مع منظمة اليونيسيف

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسيف) في اليمن بتر هوكن والوفد المرافق له، توسيع الشراكة الإنسانية واضطلاع المنظمة بدور إنساني أكبر للمساعدة في مواجهة احتياجات النازحين بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في الجمهورية.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية الشريكة للمنظمة في تنفيذ بعض البرامج، قدم ممثل اليونيسيف المقيم باليمن شرحا لطبيعة زيارته للمحافظة، والتي تهدف إلى تقييم مستوى الشراكة والبرامج الإنسانية التي تدعمها المنظمة، والوقوف على الوضع الإنساني والاحتياجات المتصاعدة في ظل تأثيرات المتغيرات الحالية والمتوقعة مستقبلا وتأثيرها السلبي، وآفاق تعزيز الشراكة والتدخلات الممكنة للمنظمة للتخفيف من معاناة الأزمة الإنسانية.

ونوه بنجاح الشراكة مع مكتب الصحة خاصة في مجال تنفيذ برنامج التحصين، ومثلت مأرب أفضل محافظة بين المحافظات اليمنية في تنفيذ الحملات وإيصال جرعات اللقاحات إلى المستهدفين وبزيادة عن الأعداد المتوقعة بما يساهم في حماية الأطفال من الأمراض القاتلة..

لافتا إلى أن المنظمة ستعمل على الانتقال من دعم مشاريع الخدمات الصحية الطارئة إلى الخدمات الثابتة. بدوره قدم الوكيل مفتاح عرضا لأبرز التحديات والاحتياجات الأساسية المتصاعدة وحجم الفجوة بينها وبين التدخلات، والتي تحتاج إلى دور أممي فاعل ولمنظمة اليونيسيف في تلبية جزء منها وفي مقدمتها في مجالات الصحة والتعليم والحماية والغذاء والإيواء، إلى جانب المياه والإصحاح البيئي..

لافتا إلى أن المحافظة مهددة بكارثة بيئية جراء استمرار طفح المجاري وتساقطها ما يتسبب بكوارث وضحايا، فضلا عن توفير بيئة لتكاثر البكتيريا والفيروسات وانتشار الأمراض.

وأشار إلى أهمية تدخل منظمة اليونيسيف في تعزيز قدرات صندوق النظافة والتحسين للحفاظ على البيئة الصحية وسد جزء من احتياجها الكبير لوايتات شفط مياه المجاري الطافحة في الشوارع والحارات في ظل غياب مشروع تصريف صرف صحي للمدينة.

هذا وكان وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح قد اصطحب ممثل منظمة اليونيسيف المقيم باليمن والفريق المرافق له، بزيارة ميدانية إلى مخيم السميا في مديرية الوادي ومخيم السويداء في مديرية المدينة للاطلاع على الوضع الإنساني والاحتياجات الإنسانية في المخيمات وتقييم مشاريع الدعم لبرامج التعليم والحماية المقدم من المنظمة للمخيمين والاستماع إلى الاحتياجات الملحة للتخفيف من معاناة الأطفال والنساء فيها..

كما قاما بزيارة إلى مستشفى كرى العام بمديرية الوادي وكان في استقبالهما مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أحمد صالح العبادي ومدير عام المستشفى الدكتور لؤي سليمان والطاقم الإداري، حيث اطلع على مستوى الخدمات والأداء لمشروع انقاذ الحياة للعناية بالنساء في سن الإنجاب من مضاعفات الحمل والولادة، وإجراء العمليات القيصرية المجانية، والاحتياج الملح لتوسيع قدرات العناية المركزة لمواجهة الأعداد الكبيرة من النساء اللواتي يحتجن لهذه الرعاية.