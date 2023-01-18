مارب: وقفة احتجاجية لمجموعة أسر تندد بأوامر قضائية قضت باخراجهم من منازلهم..

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفذ مواطنون بمأرب وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات المحلية بوضع حد لجشع المؤجرين ورفع تكاليف الأجور بمركز المحافظة وندد المحتجون بالاوامر القضائية التي لم تراعي اثنا عشر أسرة يراد إخراجها الى الشارع في الوقت الذي تكتظ مأرب بمئات الالف من اليمنيين ولا يمكنهم الحصول على بدائل للسكن..

وناشدت الأسر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بوضع حد لجشع المستأجرين وإيقاف مسلسل إخراج النازحين من منازلهم ..

وقالت الأسر انها ملتزمة بشكل شهري بدفع الايجارات دون تأخير، مستغربة من وقوف القضاء بجانب الملك الذي لايملك اي مبرر لاخراجهم، وان القضية كانت تمضي في طريقها القانوني الصحيح وتفاجأت قبل ايام ب أوامر بالاخلاء .