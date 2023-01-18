السعودية تعلن إرسالها واحدا من أكبر الوفود إلى دافوس للتأكيد على توجه نحو مصادر جديدة مأزق في تل أبيب هو الأول في تاريخها… المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر إلغاء قرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا للداخلية عيدروس الزُبيدي يلتقي بوزير الشباب والرياضة نايف البكري وكيل محافظة مأرب يعقد لقاء موسعا لبحث الوضع الإنساني وتوسيع الشراكة مع منظمة اليونيسيف منها 3 عملات عربية.. المركزي الروسي يضيف 9 عملات جديدة إلى نشرته لأسعار الصرف مارب: وقفة احتجاجية لمجموعة أسر تندد بأوامر قضائية قضت باخراجهم من منازلهم.. تفاصيل مثيرة عن صراخ مصرية يجبر طائرة سعودية على التوقف أثناء إقلاعها مسؤول روسي بارز يكشف عن موقف تصدت له الدول العربية في مصر دفاعا عن روسيا الأردن.. مجلس النواب يفصل أحد نوابه بسبب رسالة إلى دولة خليجية أنقرة تستضيف غدا مشاورات بين دبلوماسيين أتراك ويمنيين
نفذ مواطنون بمأرب وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات المحلية بوضع حد لجشع المؤجرين ورفع تكاليف الأجور بمركز المحافظة وندد المحتجون بالاوامر القضائية التي لم تراعي اثنا عشر أسرة يراد إخراجها الى الشارع في الوقت الذي تكتظ مأرب بمئات الالف من اليمنيين ولا يمكنهم الحصول على بدائل للسكن..
وناشدت الأسر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بوضع حد لجشع المستأجرين وإيقاف مسلسل إخراج النازحين من منازلهم ..
وقالت الأسر انها ملتزمة بشكل شهري بدفع الايجارات دون تأخير، مستغربة من وقوف القضاء بجانب الملك الذي لايملك اي مبرر لاخراجهم، وان القضية كانت تمضي في طريقها القانوني الصحيح وتفاجأت قبل ايام ب أوامر بالاخلاء .