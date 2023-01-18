مسؤول روسي بارز يكشف عن موقف تصدت له الدول العربية في مصر دفاعا عن روسيا

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن موقف تعرض له خلال تواجده في مصر لإلقاء كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية.
وقال لافروف في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في موسكو حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022: "خلال تواجدي في القاهرة لإلقاء كلمة أمام مجلس الجامعة العربية حاول الغرب الضغط على الوفود لإدانة كلامي ووصلوا معهم لمرحلة الطلب بعدم التقاط صورة شخصية معي".
وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن تطوير العلاقات مع الدول العربية "يسير بخطى تصاعدية".
وأشار لافروف إلى أن هذه الدول لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا وهي خطوة جريئة، موضحا أن الغرب يحاول بنشاط الضغط على الدول العربية، ويحاول بصراحة تعطيل أي اتصالات مع موسكو ومع ذلك، فإن هذه المحاولات تقابل دائما بـ"الرفض المهذب".
ووجه لافروف رسالة قائلا: "نرى دول تتطور اقتصاديا مثل الصين والهند والبرازيل ومصر الغرب يحاول منع أي تطور في العالم