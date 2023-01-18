أنقرة تستضيف غدا مشاورات بين دبلوماسيين أتراك ويمنيين

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تستعد العاصمة أنقرة لاستضافة مشاورات بين دبلوماسيين أتراك ويمنيين، الخميس، لبحث العلاقات القنصلية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته الأربعاء إن أنقرة ستستضيف مشاورات قنصلية بين تركيا واليمن في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضح البيان أن المشاورات ستجري برئاسة نائب وزير الخارجية التركي ياسين أكرم سريم، ونظيره اليمني أوسان عبدالله أحمد العود.
ولفت إلى أن الجانبين سيبحثان جميع جوانب العلاقات القنصلية الثنائية والقضايا الرئيسية التي تهم مواطني البلدين.