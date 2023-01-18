اول الدول الخليجية التي وافقت على مقترح ''اعتبار اللاعب اليمني مواطنا''.. تفاصيل

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم موافقته على تبني مقترح نظيره اليمني، باعتبار اللاعب اليمني لاعباً مواطناً في دول الخليج، ما يسهل انضمام المواهب اليمنية لمختلف الدوريات والمراحل، وبالتالي توظيف تلك المواهب وتطويرها في ظل المعاناة التي مازالت تآن منها الكرة اليمنية.

ونشرت صحيفة «الاتحاد» الاماراتية تفاصيل المقترح اليمني، وموافقة بعض الاتحادات الخليجية على دراسته، قبل أن يؤكد الاتحاد العماني بدء التطبيق وتبني المقترح ليرى النور مع الموسم المقبل.

وعن المقترح اليمني، أكد محسن بن حمد المسروي، نائب رئيس الاتحاد العماني، رئيس بعثة عمان في «خليجي 25» بالبصرة عن وجود رغبة لتبني المقترح الذي يقضي باعتبار اللاعب اليمني، لاعب خليجي بين دول المنطقة، ما يعني عدم اعتباره لاعباً أجنبياً، خصوصاً في المراحل السنية وفرق الرديف، وانتهاء بالفرق الأولى.

وتابع: رحبنا بالمقترح الذي طرح على طاولة اجتماع المؤتمر العام، وأبلغنا الأشقاء خلال الاجتماع، بأن الاتحاد العماني يرحب باعتبار اللاعب اليمني لاعبا مواطنا ما يعني عدم قيده كلاعب أجنبي، خاصة أن تلك المبادرة من شأنها دعم الشعب اليمني ومحاولة تقديم العون للحفاظ على المواهب اليمنية المميزة، والتي تحتاج لفرصة واحتكاك وتطوير.

وأضاف: مثل هذه البطولة هي التي تؤكد على وحدتنا، ولها أبعاد أكبر من مجرد كرة قدم بين شعوب الخليج العربي، لذلك بادرنا بضم اللاعب اليمني كلاعب مواطن والاستفادة ستكون للمراحل السنية ويمكن أيضاً لدوري الأولى، بالإضافة لدوري المحترفين.

وعن ابعاد التطبيق في باقي دول المنطقة قال المسروري: أتمنى أن يسير باقي اتحادات المنطقة على نفس النهج، خصوصاً أن عمان وقطر كلاهما سيطبقون المقترح، وأيضا مستقبلا نتمنى أن يحدث ذلك في باقي الدوريات مثل الكويت و العراق والبحرين والإمارات والسعودية، ومثل هذه القرارات لها تأثير إيجابي بالتأكيد.

رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كان قد اعلن الاحد الماضي في مؤتمر صحفي من البصرة عن مناقشة مقترح مشاركة اللاعب اليمني كمواطن في الدوريات الخليجية:

وقال :"حريصون على دعم اليمن واقترحنا مشاركة اللاعب اليمني كمواطن في الدوريات الخليجية".

وكانت قطر سباقة في هذا، حيث لعب في الدوري القطري عدد من اللاعبين اليمنيين، باعتبارهم مواطنيين، قبل سنوات.

وعقد اتحاد كأس الخليج العربي، اجتماعا في مدينة البصرة يوم الاحد الماضي، بحضور رؤساء الاتحادات المشاركة في "خليجي 25".

وفي الاجتماع تمت الموافقة مبدئيا على مقترح الاتحاد اليمني لكرة القدم الذي تقدم به نائب رئيس الاتحاد باعتبار اللاعب اليمني لاعب مواطن في دول الخليج والعراق ومنحه فرصة المشاركة في الدوريات الخليجية كلاعب مواطن.

وقدم رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في المؤتمر الصحفي الذي عقب الاجتماع كل الشكر للمنتخب اليمني على مشاركته الجيدة وأكد أنهم سيعملون على مشاركة اللاعب اليمني في الدوريات الخليجية كمواطن مساهمة في تطوير الكرة اليمنية.