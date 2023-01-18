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بايدن يعلن: نعمل على انهاء الحرب في اليمن ''سلميا''

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التزام الولايات المتحدة بالسعي لإنهاء الحرب في اليمن، كما تعهد بدعم أمن الإمارات في مواجهة أي تهديدات.

جاء ذلك في بيان عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات الحوثيين على مواقع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشدد بايدن على السعي الأمريكي الدبلوماسي لإنهاء حرب اليمن سلمياً، مكرراً التزام بلاده بدعم أمن شركائها في المنطقة، وتقديم المساعدات العسكرية، وضمان عدم تكرار الهجمات مرة أخرى.

وقبل عام، تعرّضت مدينة أبو ظبي لهجمات تبنتها مليشيا الحوثي، استهدفت مواقع عدة، وخلفت ثلاثة قتلى مدنيين.

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