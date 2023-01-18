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من هو القائد الجديد للشرطة العسكرية في اليمن؟

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ، الثلاثاء، قرارا جديداً قضى بتعيين قائداً جديداً للشرطة العسكرية في البلاد.

وقضت المادة الأولى من القرار بتعيين العميد الركن محمد صالح سعيد طالب الشاعري قائداً للشرطة العسكرية ويرقى إلى رتبة لواء.

والشاعري من مواليد 1962م، منطقة دمنة الشاعري مديرية الضالع محافظة الضالع، وهو خريج الكلية الحربية 1985م (عدن ).

تدرج الشاعري، في مناصب عسكرية هي:

(قائد فصيلة – قائد سرية، – أركان حرب كتيبة، قائد كتيبة، نائب ركن تدريب لواء تيسير ، نائب ركن تدريب اللواء 31 مدرع ) خلال العام 1990م – 1998م، ثم نائب رئيس شعبة التدريب بالمنطقة الجنوبية (20002م – 2007م )، ورئيس شعبة المساحة والطوبوغرافيا العسكرية (2007م – 2010م )، وأركان حرب اللواء 26 حرس جمهوري السوادية البيضاء 2011م – 2012م، مدير أمن محافظة تعز ديسمبر 2012م.

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