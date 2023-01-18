الرئيس العليمي يصدر 5 قرارات جديدة بتعيينات عسكرية.. ''الأسماء والمناصب''

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، امس الثلاثاء، قرارات جديدة بتعيينات في وزارة الدفاع.

ونص قرار رئيس مجلس القيادة رقم (6) لسنة 2023، تعيين العميد الركن/ محمد صالح سعيد طالب الشاعري، قائداً للشرطة العسكرية وترقيته الى رتبة لواء، فيما تضمن القرار رقم (7) لسنة 2023، تعيين العميد الركن/ مراد علي ناصر طريق، نائبا لرئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع وترقيته الى رتبة لواء.

ونص القرار رقم (8) لسنة 2023، على تعيين العميد الركن/ ناصر عبدالرب ناصر علي، مديرا لدائرة الاستخبارات العسكرية، فيما عين بموجب القرار رقم (9) العميد الركن/ عبدالله عبدالرحيم غيلان الشميري، مديرا لدائرة الشؤون القانونية بوزارة الدفاع.

ومن ضمن القرارات ترقية المقدم علي محسن علي معيلي الى رتبة عقيد.

كما نصت القرارات على أنها جاءت بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1991، بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الى جانب اعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتأريخ 7 أبريل 2023م، وعرض وزير الدفاع، حسب ما ذكر في صور القرارات الخمسة.