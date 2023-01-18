الوحدة التنفيذية تدعو برنامج الغذاء العالمي الى سرعة صرف المستحقات الغذائية للنازحين في مأرب

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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دعت الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب، برنامج الغذاء العالمي الى سرعة صرف المستحقات الغذائية للنازحين نظراً للاحتياجات الكبيرة للغذاء خاصة في فصل الشتاء القارس الذي ضاعف من معاناة النازحين بالمحافظة.

ونوهت الوحدة التنفيذية بإن تأخير صرف الغذاء للأسر المستفيدة من برنامج الغذاء خاصة خلال الفترة الحالية مع اشتداد البرد ينذر بكارثة إنسانية، كما ان تأخير صرف المواد الغذائية قد يؤدي إلى اعطابها الأمر الذي يتسبب في ائتلافها حيث ان طول فترة التخزين مع سوء التخزين تشكل خطراً على حياة المستهلكين، في الوقت التي تعول فيه المحافظة كثيراً على توسيع خارطة المساعدات من قبل البرنامج لتلبية احتياجات النازحين. وتطلعت الوحدة التنفيذية من البرنامج اضافة النازحين الذين لا يزالون على قوائم الانتظار رغم احتياجاتهم وانطباق كافة المعايير عليهم ..

مشيره إلى أن أكثر من 56 ألفا و 761 أسرة في احتياج ملح للغذاء، منها 9595 أسرة تم اعتمادها في قوائم البرنامج عام 2021م وتسلمت لدورة أو دورتين وتم توقيف حصصها بدون سبب، فيما 8373 أسرة نزحت من مديريات مأرب جراء الاشتباكات إلى المدينة أو الوادي ولم يتم إدراجهم في قوائم البرنامج حتى الآن، إلى جانب 26 ألفا و357 أسرة نزحت مجددا إلى مخيمات نازحين معتمدة لدى كتلة CCCM ، فضلا عن 22 ألفا و31 أسرة نازحة خارج المخيمات وهم أشد احتياج من بين عشرات الآلاف من الأسر خارج المخيمات المحتاجة.

كما أن تقليص مساعدات برنامج الغذاء العالمي الى أقل من النصف وتحويلها الى دورات صرف غير شهرية الحق ضرر بالغ بالاسر النازحه، في الوقت الذي تأمل الوحدة التنفيذية من البرنامج زيادة الدعم المخصص للمحافظة في إطار برنامج المساعدات الطارئة نظراً للاحتياج القائم ووفقاً لمقاييس الجودة ونظرا لحجم النزوح المتواجد داخل المحافظة.