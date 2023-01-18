توضيح جديد من الحكومة بشأن قرار زيادة سعر الدولار الجمركي

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دافعت الحكومة الشرعية ، أمس الاثنين، عن قرارها رفع سعر الدولار الجمركي، مشددة على أنه لن يؤثر على معيشة المواطنين.
جاء ذلك، خلال اجتماع لخلية الأزمة التي يرأسها رئيس الوزراء معين عبد الملك، عبر الاتصال المرئي، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.
وأكدت الخلية أن "قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية".
وطمأنت المواطنين بأن "السلع الأساسية كالقمح والأرز والحليب والأدوية والزيت والدقيق لن تتأثر نهائيا بهذا القرار".
ووجهت الوزارات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية، "لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية غير المشمولة بالقرار".
وقبل أيام أقرت الحكومة رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية إلى 750 ريالاً بزيادة 50 بالمئة، وسط رفض وتحفظ من قبل البرلمان ومكونات مدنية وسياسية.