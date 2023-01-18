محمد صلاح خارج تشكيلة ليفربول

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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حل فريق ليفربول ضيفا عل نادي وولفرهامبتون مساء امس الثلاثاء، في مباراة الإعادة ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني جولين لوبيتيغي (56 عاما) المدير الفني لنادي وولفرهامبتون، هذه المباراة الهامة ضد ضيفه "الريدز" بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (55 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" أمام مضيفه نادي وولفرهامبتون، مستبعدا منها النجم المصري محمد صلاح:

لحراسة المرمى: كاويمين كيليهير

لخط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، جو غوميز، جيمس ميلنر

لخط الوسط: تياغو ألكانتارا، دابي كيتا، ستيفان بايشيتش

لخط الهجوم: هارفي إيليوت، جاكبو، كارفاليو.

وفرض نادي وولفرهامبتون مباراة الإعادة على ليفربول، يعد التعادل معه في عقر داره (2-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت 7 يناير الجاري، على ملعب "أنفيلد".