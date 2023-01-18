قائمة بأسماء المشمولين بعفو أميري في الكويت تفاصيل لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة و السفير الإماراتي لدى بلادنا الوحدة التنفيذية تدعو برنامج الغذاء العالمي الى سرعة صرف المستحقات الغذائية للنازحين في مأرب توضيح جديد من الحكومة بشأن قرار زيادة سعر الدولار الجمركي محمد صلاح خارج تشكيلة ليفربول مليشيات الحوثي تنهب شركة طبية بعد اقتحامها ومحاصرتها بعشرات الأطقم السعودية :تواصلنا مع إيران ونحاول إيجاد طريق للحوار تفاصيل استراتيجية جديدة للمليشيات من ثلاث مراحل لتصعيد العمليات العسكرية في اليمن وخارجه خلال لقائه بالسفير الإماراتي.. اللواء العرادة :مليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام وقرارها مرهون بتوجيهات طهران توكل كرمان: الحوثي مجرد انتفاشة و الشعب اليمني قادر على التخلص منه والجهود الاممية والدولية تصب في اتجاه ترك اليمن للميليشيا
اقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية، إحدى الشركات الطبية، ونهبت محتوياتها في العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي نهبت شركة "ميدكس كونكت" بمنطقة الزبيري، بعد اقتحامها ومحاصرتها بعشرات الأطقم.
وأوضحت المصادر، أن عناصر مليشيا الحوثي، نهبت سيرفرات الشركة، بالإضافة لمصادرة هواتف الموظفين والموظفات.
وتعمل شركة "ميدكس كونكت" في تقديم الخدمات الطبية الخاصة بتقارير الأشعة عن بُعد Teleradiology.
وكانت مليشيا الحوثي، قد أغلقت شركة "برودجي سيستم" في صنعاء والتي تعمل كوسيط بين المنظمات الأممية والمستفيدين من المساعدات الإغاثية، ونهبت محتوياتها واختطفت العشرات من الموظفين ومسؤولي الشركة.
ويشهد القطاع الصحي، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حالة من التردي والتدمير الممنهج، بعد أن اتخذت مليشيا الحوثي، سلسلة من الإجراءات للاستحواذ على كافة مقومات القطاع الطبي.