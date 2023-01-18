مليشيات الحوثي تنهب شركة طبية بعد اقتحامها ومحاصرتها بعشرات الأطقم

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية، إحدى الشركات الطبية، ونهبت محتوياتها في العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي نهبت شركة "ميدكس كونكت" بمنطقة الزبيري، بعد اقتحامها ومحاصرتها بعشرات الأطقم.



وأوضحت المصادر، أن عناصر مليشيا الحوثي، نهبت سيرفرات الشركة، بالإضافة لمصادرة هواتف الموظفين والموظفات.



وتعمل شركة "ميدكس كونكت" في تقديم الخدمات الطبية الخاصة بتقارير الأشعة عن بُعد Teleradiology.



وكانت مليشيا الحوثي، قد أغلقت شركة "برودجي سيستم" في صنعاء والتي تعمل كوسيط بين المنظمات الأممية والمستفيدين من المساعدات الإغاثية، ونهبت محتوياتها واختطفت العشرات من الموظفين ومسؤولي الشركة.



ويشهد القطاع الصحي، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حالة من التردي والتدمير الممنهج، بعد أن اتخذت مليشيا الحوثي، سلسلة من الإجراءات للاستحواذ على كافة مقومات القطاع الطبي.