خلال لقائه بالسفير الإماراتي.. اللواء العرادة :مليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام وقرارها مرهون بتوجيهات طهران

الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة خلال استقباله سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى اليمن محمد حمد الزعابي، جوانب تعزيز العلاقات اليمنية الاماراتية الوطيدة، ودعم الحكومة في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على الساحة الوطنية وفرص إحلال السلام في اليمن وآفاق الجهود الأممية والاقليمية لتحقيق السلام وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً والمعترف بها اقليمياً ودولياً ، في ظل استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الارهابية وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها.

وثمَّن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدور الاخوي لقيادة وشعب دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية من أجل استعادة مؤسسات الدولة وكبح جماح المشروع الايراني والدفاع عن هوية اليمن ونظامها الجمهوري والأمن القومي العربي.

وجدد العرادة التأكيد على حرص مجلس القيادة على السلام العادل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي الارهابية لا تؤمن بالسلام ولا تهمها معاناة الشعب اليمني، لأنها لا تمتلك قرارها المرهون بتوجيهات طهران لتنفيذ أجندتها الارهابية والتخريبية التي تستهدف المنطقة برمتها حسب ما ذكرت وكالة سبأ.

من جانبه أكد السفير الاماراتي استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة والحكومة والشعب اليمن، وتقديم الدعم اللازم في مختلف الجوانب لتجاوز كافة التحديات العسكرية والأمنية والاقتصادية والانسانية .