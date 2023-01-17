توكل كرمان: الحوثي مجرد انتفاشة و الشعب اليمني قادر على التخلص منه والجهود الاممية والدولية تصب في اتجاه ترك اليمن للميليشيا

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان "أن الحوثي مجرد انتفاشة وأن الشعب اليمني قادر على التخلص منه.

وأضافت كرمان أن مقاربة الامم المتحدة والدول الكبرى للملف اليمني "مقاربة خاطئة" تجعل السلام بعيد المنال، وتدعم الأطراف الداخلية والخارجية المسببة للحرب في اليمن.

جاء ذلك في "مساحة حوار" نظمتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمناقشة بيان مؤتمر واشنطن الذي عقد في 9 يناير الجاري في جامعة جورج تاون بالتعاون مع مركز الدراسات العربية المعاصرة في الجامعة، ومؤسسة توكل كرمان ومنظمة الديمقراطية في الوطن العربي، بمشاركة 21 شخصية يمنية وخبراء دوليون.

وقالت توكل كرمان: من يتابع الجهود الاممية والدولية يلاحظ أن توجهاتهم تصب في اتجاه ترك اليمن كليا لميليشيا الحوثي من جهة والتحالف السعودي الاماراتي من جهة اخرى.

ووصفت توكل كرمان الحوار الحاصل بين السعودية والحوثيين بأنه حوار طرشان وحوار زائف، موضحة أنه حوار بين السعودي والحوثي فقط والشعب اليمني غير ممثل فيه حتى مجلس القيادة لا يعرف شيئا عن هذا الحوار. ودعت كرمان اليمنيين الى عقد مؤتمر وطني لإنتاج شرعيتهم، مضيفة: لن نعدم الادوات لكن لن نعطي احد صك اعتراف بانه يمثلنا،.

وأشارت كرمان إلى أن من يقوي سلطنة الحوثي هو من يجعله المتحدث الوحيد عن السيادة اليمنية والمدافع عنها امام الغرب والعالم.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس النواب، عبدالعزيز جباري، إنه لا بد ان يعمل الجميع من أجل اليمن والحصول على قراره السياسي وان يعيش كل اليمنيين في ظل دولة تحمي حقوقهم ولا تصدر الاذى للاقليم او العالم، وهذه الدولة من مصلحة الجوار والاقليم.

وأضاف جباري: "نحن لدينا ثوابت وطنية لا يمكن التنازل عنها، النظام الجمهوري، اليمن الكبير الموحد، اليمن الديمقراطي، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ان يعيش الناس سواسية"، .

مؤكداً أن هذه الأمور "لا تهم السعودية والامارات ونحن نؤكد لهم ان النظام الجمهوري لا يهدد اي من دول الجوار". تحذيرات ومخاوف وحذر جباري من مساعي جعل الهدنة في اليمن يتبعها اقتتال داخلي، .

وقال جباري: "السلام الذي نعمل من اجله سلام لكل اليمنيين بان يكون هناك جيش واحد وان تنزع الاسلحة والدولة هي الضامنة لاي جهة او فئة او حزب، فاذا كانت الامور ستسير في هذا الاتجاه فنحن نعتقد بان اليمن ستدخل في سلام مستدام والناس سيعيشون ستبقى الحرب ذكرى".

واستدرك جباري قائلاً: "وان لم يحدث ذلك فلن يكون هناك سلام حقيقي فالدول المتقاتلة في الاقليم ستدعم وكلائها وسنعيش في حرب غير معلنة"، مؤكداً أن "الشعب اليمني وصل الى مرحلة لحاجة من السلام الحقيقي".

وشدد نائب رئيس مجلس النواب على ان اليمنيين هم المعنيون بالوصول بالبلد إلى بر الامان، وأنهم قادرون على حل مشاركهم بانفسهم اذا تركوا لاصلاح شأنهم ومعالجة قضاياهم.

من جانبه أشار وزير النقل السابق، صالح الجبواني، إلى أن بيان مؤتمر واشنطن يعكس نبض الشعب اليمني وجاء لتلبية ما يطرحه من أجل إحلال السلام المستدام.

وشدد الجبواني على ضرورة إحياء النقاش في اوساط اليمنيين وايقاف التهافت نحو تسويات منتقصة وتأييد مشاريع تقسيم اليمن،

مؤكداً أن مهمة النخبة اليمنية الوقوف في هذه اللحظة الفارقة لتشخيص الوضع ووضع المعالجات والوصول ولو بشكل جزئي إلى حلول.