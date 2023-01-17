مأرب تتسلم دفعة أولى لمحاليل غسيل كلوي من مركز الملك سلمان للإغاثة

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تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدفعة الأولى من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة.
وأشاد وكيل المحافظة عبدربه مفتاح بالدعم الإنساني الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة في مختلف القطاعات..
مشيرا إلى أن هذه الكمية من محاليل الغسيل الكلوي تأتي كدفعة أولى في إطار الدعم الواسع المقدم للقطاع الصحي بالمحافظة لتمكينه من مواجهة التحديات وتقديم الخدمات التي تخفف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة في مأرب الدكتور العبادي أن هذه الدفعة من المحاليل سيتم توزيعها على مركزي الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى مأرب العام بعاصمة المحافظة ومستشفى العطير الخيري بمديرية حريب، وستعمل على التخفيف من معاناة المرضى وتؤمن لهم الغسيل المجاني لما يقارب الشهر.
حضر عملية التسليم مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة مأرب عبدالرحمن الصيعري ونائبه مبارك القحطاني.