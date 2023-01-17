حملة تفتيشية مفاجئة على وكلاء بيع الغاز المنزلي في مأرب

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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نفذت مديرية مدينة مأرب، اليوم، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على وكلاء بيع الغاز المنزلي في عاصمة المحافظة وضواحيها الواقعة في نطاق مديرية المدينة، لضبط المتلاعبين بها وأسعارها.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام المديرية محمد الحرازي، أن الحملة تشمل التفتيش على 72 وكيلا ونقاط البيع المخصصة التابعة له لتغطية الأحياء المكلف بها، بهدف ضمان استمرار وصول مادة الغاز المنزلي إلى كل مواطن وبكل يسر وسهولة وبالسعر المحدد المعمول به..

مشيرا إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود السلطة المحلية بالمديرية لاستمرار استقرار الوضع التمويني والخدمي..

مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع كل من تسول له نفسه العبث باحتياجات المواطنين.