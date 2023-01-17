وكيل محافظة مأرب يدشن توزيع مساعدات غذائية لـ 16 ألف أسرة بالمحافظة

الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، توزيع مساعدات غذائية لـ 16 ألفا و 200 أسرة، بتمويل مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وثمن الوكيل مفتاح الشراكة الإنسانية لمركز الملك سلمان وتدخلاته لتخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف خاصة في ظل التدهور الاقتصادي والمعيشي..

معربا عن أمله بأن يتوسع مركز سلمان في تدخلاته الغذائية لسد الفجوة التي تتسع بشكل يومي خصوصا بعد تقليص برنامج الغذاء العالمي تدخلاته.